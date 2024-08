Ponsacco e la sicurezza. Pd: "Altra rissa in centro. Dalla giunta solo proclami"

PONSACCO

Il terreno della politica ponsacchina, almeno stando ai post sui social, è sempre più costellato da segnalazioni di risse, liti, fatti più o meno gravi in una sorta di contrappasso tra l’ex opposizione attuale maggioranza e l’attuale minoranza ex maggioranza. E’ di domenica pomeriggio l’ultimo post pubblicato dal Partito Democratico di Ponsacco sulla sua pagina Facebook dove si parla di "un’altra rissa in pieno centro".

"Stamani – scrive il Pd – due extracomunitari si sono presi a botte in via Roma, proprio davanti la farmacia Gasperini, con la strada usata come ring e il traffico veicolare bloccato per alcuni minuti. A proclami doveva essere la giunta che avrebbe risolto tutti i problemi di sicurezza a Ponsacco, grazie ad un sindaco sceriffo che avrebbe portato l’ordine e la disciplina in ogni quartiere".

"E, invece, un’estate di risse continue, di macchine date alle fiamme e di tanti episodi di violenza stanno lì a dimostrare le prese di giro di Gasperini ai ponsacchini – si legge ancora nel post del Partito Democratico – Che fine ha fatto il suo fido scudiero Samuele Ferretti? Non promuove piu manifestazioni di piazza e comparsate televisive a Rete 4 insieme all’amica Ceccardi? Tutto finito, passate le elezioni cala il sipario sui tanti proclami fatti in tema di sicurezza. Come si suol dire finita la festa gabbato lo santo". Della lite tra i due extracomunitari i carabinieri e le altre forze dell’ordine non hanno avuto notizia.

Intanto, sul fronte della maggioranza, non ci sono state reazioni al post del Pd. Il sindaco Gabriele Gasperini, venerdì, ha pubblicamente ringraziato polizia e carabinieri per i controlli effettuati nel palazzo di via Rospicciano. "Ancor prima del nostro insediamento ci eravamo focalizzati sul tema sicurezza e del controllo del territorio – le parole di Gasperini – Così come nei confronti in Questura e Prefettura. Adesso esprimiamo il nostro plauso alle forze dell’ordine che, raccogliendo le segnalazioni e le istanze, sono intervenute a reprimere sacche di illegalità e a individuare un gruppo di clandestini. Continueremo a impegnarci per garantire un clima di sicurezza e normalità durante tutto il nostro percorso amministrativo".

Il palazzo di via Rospicciano è da tempo uno dei luoghi cosidetti sensibili per quanto attiene la sicurezza nella nostra zona. Così come lo è l’area circostante la stazione di pontedera. Su questi due fronti in particolare le forze dell’ordine provinciali e locali hanno posto da tempo la loro attenzione e stanno concentrando molte attività