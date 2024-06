Ponsacco è Gasperini. Sorpasso di dieci punti: "Una vittoria storica. Avrò rispetto per tutti"

"Siamo avanti in tutte le sezioni". Nella sede elettorale del centrodestra in via dei Mille – fra le gigantografie di Gabriele Gasperini che tappezzano le pareti - già alle 15.31 si è capito di aver vinto. Venti minuti più tardi la forbice (che poi sarà di 761 voti) è talmente ampia che si stappa lo spumante in barba ad ogni scaramanzia. "Ponsacco è libera", gridano gli esponenti del centrodestra. Abbracci, lacrime e i primi clacson in strada.

Gabriele Gasperini arriva in sede intorno alle 16. E’ travolto dall’entusiasmo: "Avrò il massimo rispetto per tutti i cittadini quelli di destra e quelli di sinistra. Sarò il sindaco di tutti, anche di chi mi ha offeso in questa campagna elettorale. A me non interessano gli steccati politici, vado oltre. Sarò l’uomo del fare. Starò fra le gente e non rinchiuso nel palazzo". Brindisi. Cori. Il deputato Edoardo Ziello controlla gli ultimi dati, si appunta i numeri: "Risultato storico. Ora mettiamoci al lavoro cambiando passo, soprattutto sul tema della sicurezza, già nelle prossime settimane". "Ho già parlato con Matteo Salvini - assicura Gasperini - mi ha promesso che tornerà a Ponsacco e faremo insieme un piano per l’evacuazione del palazzo rosa".

La festa si sposta in piazza Valli, di fronte al Comune. Bandiere, abbracci. Foto e selfie. "E’ una vittoria che sento anche mia - spiega la leghista Susanna Ceccardi -. Mettere 300 rom nel centro del paese non ha portato bene al Partito Democratico che ha soltanto cercato di scaricare le responsabilità. Dopo tanti anni di battaglie i cittadini rendono merito al fatto che il Pd ha rovinato un Comune".

Rivendicano una propria parte di vittoria anche le liste civiche. Ecco Federico D’Anniballe: "Determinante l’apporto delle liste civiche. Se saremo in giunta? Vedremo. Il nostro è stato un sostegno esterno, ma i programmi sono sovrapponibili. La scelta di governo ora è responsabilità del centrodestra, vedremo". E Samuele Ferretti (che probabilmente sarà nominato vice-sindaco): "E’ stata fondamentale la forza civica a dare un sostegno a Gabriele Gasperini. Chi crede nel cambiamento, ci crede fino in fondo e noi come Civitas Ponsacco lo abbiamo fatto. Questa era l’unica alternativa per cambiare il paese".