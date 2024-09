Polizia: in città controlli nelle zone più critiche

Servizio straordinario di controllo della polizia a Pontedera. E’ stato effettuato dal commissariato e dagli agenti del reparto prevenzione crimine della Toscana "per fornire una risposta alla richiesta di maggior sicurezza da parte di commercianti e cittadini e dissipare la diffusa percezione di disagio sociale". Particolare attenzione alle aree nei nei dintorni la stazione. Identificate 62 persone e controllati 31 veicoli. Elevate diverse multe. Un ragazzo segnalato alla Prefettura per detenzione di droga per uso personale.