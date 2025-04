Polizia, allarme carenza personale. Il sindacato scrive a Roma

PONTEDERA-VOLTERRA

Negli ultimi anni, la carenza di personale nelle forze di polizia è diventata una questione di crescente preoccupazione per le comunità e le istituzioni del Paese. Un fatto che ora torna a destare nuovi allarmi per i commissariati di polizia di Pontedera e Volterra: in una nota a firma delle segreterie provinciali e nazionali del sindacato Coisp, inviata all’attenzione del ministero dell’interno, si accende un faro sulla carenza organica dei due commissariati. Un problema annoso per i due commissariati. Un’insufficienza di organico che, stando la nota, va a sommarsi all’aggregazione di personale di polizia verso altre province. La lettera scritta dalla Coisp provinciale, quindi ripresa dalla segreteria sindacale nazionale denuncia "la grave insufficienza dell’organico della locale Questura e dei commissariati distaccati di Pontedera e Volterra, nonchè la persistente aggregazione di personale disposte dal Dipartimento verso altre province che aggrava non di poco le difficoltà causate dalla lamentata carenza".

La richiesta lanciata alle stanze capitoline del ministero dell’interno è forte e chiara: attivarsi per comunicare queste esigenze ai settori competenti del dipartimento, in modo da poter rafforzare le risorse necessarie. "Chiediamo di intervenire nei confronti del competenti settori del dipartimento, evidenziando i suesposti bisogni e difficoltà e quindi sostenendo la necessità di rafforzare questi uffici, così da garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività che devono svolgere".

