Polisportiva La Perla, 55 anni di sport e solidarietà

MONTECALVOLI

La Polisportiva La Perla compie 55 anni e ancora una volta dedica la sua festa annuale all’aiuto al prossimo, in particolare ad Agbalt (Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore). Raccolti, grazie alla generosità di tante persone, 4mila euro che sono stati devoluti all’associazione. "Ce l’abbiamo messa proprio tutta – le parole del presidente della Polisportiva La Perla Simone Pistolesi (nella foto durante il suo saluto) – Il sacrificio, il sudore, la passione, la voglia e la determinazione che abbiamo messo in questi ultimi tempi ci rendono felici. Grazie a chiunque ci abbia aiutato, sostenuto e condiviso questa iniziativa a sostegno di Agbalt di Pisa. I volontari, il circolo La Perla, le associazioni montecalvolesi, l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, gli sponsor, la Misericordia e i suoi volontari, la filarmonica Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte, il commissariato di polizia di Pontedera, le forze dell‘ordine, il Team Vet veterinari della Toscana protagonisti del torneo, il ristorante Oasi al Lago, i figuranti del Gioco del Ponte di Pisa, la pasticceria Raimondo, Radio Marconi Coltano, associazioni e federazioni sportive, compagnia teatrale Resta di Stucco".