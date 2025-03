Polisportiva Fiorino. Demolizione al via

Sono partiti i lavori di demolizione della struttura a Fiorino della Polisportiva Fiorino. Per l’amministrazione comunale di Montescudaio, questo epilogo era "inevitabile. Purtroppo nonostante i nostri sforzi, gli abusi sul suolo pubblico riscontrati nell’area dove si trovano gli immobili portano a una demolizione stessa delle strutture, le quali non possono essere acquisite dal Comune. Per chi non è a conoscenza della questione e per chi ha fatto finta di non sapere e vedere per molti anni, è necessario fare un passo indietro. A seguito di un’indagine della Procura di Livorno è emerso infatti che le strutture del bar e della cucina della Polisportiva Fiorino erano prive di titolo autorizzativo. L’amministrazione comunale, venuta a conoscenza del fatto, è stata costretta a prendere provvedimenti".