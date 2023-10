Pizza e racconti dalla Gmg di Lisbona

"It’s Pizza Time" è l’iniziativa che l’Azione Cattolica diocesana di San Miniato organizza per domenica 8 ottobre, alle 20,30, all’oratorio San Severo di Castelfranco. L’appuntamento, oltre che ripresa delle attività di Azione Cattolica dopo le vacanze estive, è l’occasione per ascoltare il racconto dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato ad agosto alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona con Papa Francesco. Per informazioni e prenotazioni Giuditta (366 2907677) o Michela (349 8329630). Obbligo prenotazione. Costo 15 euro (bimbi fino a 10 anni 10 euro).