Più morti che nati. Ma il numero degli abitanti continua a crescere

Più 60. Per un totale di 11.328 al 31 dicembre. Continua a crescere la popolazione di Montopoli. I nati nel 2024 sono 87 (78 nel 2023), i morti 108. Stabile il saldo migratorio che registra un +81 tra gli immigrati (429) e gli emigrati (348). Sono 60 i nuovi nuclei familiari, 27 i matrimoni (15 civili e 12 religiosi), mentre nella scelta dei nomi la preferenza è andata per Anna, Camilla e Ludovica, Edoardo, Francesco, Lorenzo, Federico, Filippo e Mattia.

"Il nostro Comune continua a crescere – commenta la sindaca Linda Vanni (nella foto)– Vuol dire che Montopoli e le sue frazioni continuano a essere attrattive per le nuove famiglie. I dati non sono solo una curiosità, ma la base di tutti i ragionamenti che stiamo affrontando per la Montopoli di domani".

Cresce anche la popolazione in età prescolare (0/6 anni) 606 contro i 503 del 2023 e degli over 65 (2.509 contro 2.455). "Numeri che devono essere un faro per indirizzare le nostre politiche sociali e scolastiche – conclude la sindaca – L’attenzione sarà sempre rivolta ai servizi e alla qualità della vita".