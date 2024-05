Pista d’atletica: "Il rifacimento è urgentissimo"

Opere strategiche ed urgenti. I Riformisti con Marzia Fattori rilanciano: "Gli interventi necessariamente da portare a compimento sono la realizzazione della nuova palestra a San Miniato Basso e la riqualificazione della pista d’atletica a Fontevivo – dice la candidata sindaco – . Da subito: programmazione delle manutenzioni, inizio lavori per realizzare la nuova palestra". Ma, in tema di lavori pubblici, l’ex assessore ritiene di particolare interesse la questione cimiteri. " Un’attenzione particolare sarà dedicata alla manutenzione dei 17 cimiteri che si trovano nel Comune di San Miniato attraverso un monitoraggio continuo sullo stato manutentivo – sottilinea Fattori – in modo da programmare e investire le risorse necessarie. Da subito: programmazione delle manutenzioni affinché tutti i cimiteri siano in condizioni decorose. Sarà fatto un programma a disposizione die cittadini".