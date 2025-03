Arno in piena, aperto lo Scolmatore a Pontedera: non accadeva dal 2022

Pontedera (Pisa), 14 marzo 2025 – Aperto lo scolmatore dell'Arno per far fronte alla piena su Pisa. È quanto fa sapere sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Pontedera, aperto lo scolmatore per ridurre la piena dell'Arno (foto Luca Bongianni/Germogli)

Lo scolmatore, chiarisce Giani, è un'opera strategica della Regione realizzata per ridurre la portata dell'Arno nel pisano e che prevede in casi come questo, l'ultima volta avvenne nel 2022, l'abbassamento delle paratie per fare spazio a parte del fiume.

“Abbiamo aperto lo Scolmatore della Regione Toscana a Pontedera per alleggerire la portata dell'Arno su Pisa: verranno aperte tre paratoie dell'opera idraulica di presa del canale”, dice Giani.

Fra gli altri aggiornamenti dell'emergenza maltempo di queste ore, il governatore riferisce che a Firenze l'Arno si trova al primo livello di guardia con una portata di 1.200 metri cubi al secondo con transito del colmo di piena previsto nelle prossime ore; al primo livello di guardia anche a Bagno a Ripoli e Pisa. L'Arno è invece al secondo livello di guardia a Pontedera, con una portata di 2.520 metri cubi al secondo, a Empoli, a Ponte a Signa con un livello di 8,3 metri, a San Giovanni alla Vena e a Fucecchio.