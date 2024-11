Piccoli vermi in confezioni di pane: "Sono in corso verifiche dell’Asl"

Larve o piccoli vermi erano in alcune confezioni di pane alla mensa della scuola primaria Giusti di La Scala a San Miniato. Il fatto è successo venerdì - da quanto abbiamo appreso – durante le operazioni di riposizionamento e distribuzione del cibo agli alunni della scuola. Da quanto ricostruito sarebbero stati alcuni bambini della classe quinta ad accorgersi che qualcosa non andava nel pane e che c’erano delle "presenze" all’interno di alcune fette già tagliate e confezionate. Così sarebbero stati i bambini stessi a dare l’allarme. L’ufficio scuola si è subito attivato come previsto in questi casi facendo la segnalazione al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asl e informando il Comune: subito sono state attivate tutte le verifiche necessarie. Anche i genitori dei bambini sono stati informati dell’accaduto ed hanno preso contatto sia con la scuola che con il Comune, chiedendo che venga fatto rapidamente chiarezza e che sulla vicenda venga fatta una comunicazione ufficiale.

Quando accaduto alla Giusti de La Scala viene confermato dal sindaco Simone Giglioli, immediatamente informato del fatto. "Si è trattato di due lotti di pane destinato a due classi, già confezionato e tagliato, che non è prodotto dal centro cottura comunale di Ponte a Egola che ogni giorno produce 1500 pasti per le scuole – spiega il primo cittadino –. Nel nostro centro non produciamo pare, ma viene approvvigionato tramite un fornitore esterno. Si tratta di un fornitore accreditato e certificato come prevede la legge". "Ovviamente su quanto accaduto saranno svolte le dovute verifiche da parte della Asl che ci informerà anche sugli eventuali provvedimento. I lotti sono stati immediatamente ritirati. Tuttavia anche se subito ritirato dalla distribuzione, non sappiamo se qualche bambino quel pane l’abbia mangiato o no. Alcuni genitori hanno scritto al Comune in merito a quello che è successo, ma dobbiamo aspettare l’esito delle verifiche in corso".

Il primo cittadino intanto rassicura tutti. "Il pane – aggiunge Giglioli – viene consegnato quotidianamente, quindi quella fornitura incriminata è stata esaurita e lunedì ci saranno nuovi lotti. Si attende ovviamente le eventuali disposizioni dell’Asl che sta indagando su quanto accaduto". Il servizio di mensa riprenderà regolarmente lunedì.

Carlo Baroni