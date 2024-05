Piazza del popolo e i lavori. Comune cerca di accelerare: "Cantiere fino a giugno"

Lavori a pieno ritmo fino a giugno. Forse fino alla metà del mese. Si poterà avanti il cantiere di piazza del popolo il più possibile, pur sapendo che le opere non si concluderanno. Ma l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di lasciare lo spicchio più piccolo possibile per il gennaio 2025, quando il cantiere riprenderà per concludere l’operazione ed iniziare quella delicatissime e complesso su via Conti fino a piazzetta del Fondo. "Si lavora tutto maggio – assicura il sindaco Simone Giglioli – e, se ci saranno le condizioni, anche una manciata di giorni di giugno". Poi, comunque, a metà mese, ruspe e operai devono sparire: il centro storico entrerà nel vivo del cartellome estivo con la Festa del Teatro, La Luna è Azzurra, e tante altre manifestazioni che accompagneranno la città fino a settembre inoltrato.

Sono questi, anche, i mesi di massimo afflusso di turisti e San Miniato non può permettersi lavori nella piazza centrale. Che arriverà alla sua piena valorizzazione sono nei primi mesi del nuovo anno, completamente pavimentata in pietra. Come in pietra sarà la via Conti per ricongiungersi al tratto storicamente mattonellato che passa davanti alla Misericordia e attraversa tutta la piazza del Seminario. Un lavoro imponente ed importante che non è riuscito a rispettare il crono programma a causa dello stato di deterioramento dei sotto servizi. L’accordo con i commercianti è che il Comune fermi le operazioni e liberi la piazza dall cantiere non oltre la metà di giugno. Intanto anche in questi giorni – pur con il meteo avverso – gli operai hanno continuato a portare avanti l’intervento.

C. B.