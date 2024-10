Perignano alla prova della capolista. Mobilieri Ponsacco, ora sveglia!

Dopo le prime quattro giornate senza vittorie e con soli tre pareggi il Fratres Perignano ha l’occasione, alla quinta, di dare uns volta a questo incerto inizio di campionato. Al Matteoli domani arriva la co-capolista Pro Livorno Sorgenti che guida il girone A di Eccellenza con dieci punti insieme al Camaiore. Lucaccini e compagni hanno l’occasione di invertire la rotta, per ora alquanto stentata, del loro inizio di campionato. Il Fratres se batte la capolista non solo rosicchia punti importanti a una delle squadre che finora hanno fatto meglio, ma prende anche fiducia nei propri mezzi. Quella del Matteoli è, senza dubbio, la partita clou della quinta giornata del girone A di Eccellenza. Il Cenaia, invece, ospita il Fucecchio. La compagine di Sena è favorita rispetto ai bianconeri ed è chiamata a riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Camaiore. Stesso discorso vale per i Mobilieri Ponsacco che al Comunale ricevono la Sestese. I rossoblu di Macelloni (nella foto Colombini) non hanno ancora vinto e sono fermi ad appena due punti in classifica. Anche per loro quella di domani potrebbe essere la domenica della svolta. Infine, la Cuoiopelli cerca di far punti a Montespertoli dopo aver mosso la classifica con il primo punto conquistato domenica scorsa in casa contro il Ponte Buggianese. Fare risultato in trasferta vorrebbe dire per i conciari acquisire consapevolezza nei propri mezzi. Inizio delle gare alle ore 15.