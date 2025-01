"Per le fioriere spesi troppi soldi. Serve altro"

Fratelli d’Italia critica "i quasi 30 mila euro per fioriere e vasi sulla via Volterrana di Capannoli". E’ l’attacco di Mattia Cei coordinatore comunale del partito di opposizione: "Desidero esprimere la mia forte preoccupazione riguardo alla recente decisione dell’amministrazione comunale di investire una somma significativa per l’installazione di fioriere e vasi lungo la via Volterrana.

Riteniamo che questa spesa sia non solo superflua, ma anche inopportuna, considerando le priorità che sono state date dall’attuale amministrazione.

La via Volterrana è una delle arterie principali del nostro comune e merita attenzione, ma non certo attraverso un’operazione che appare più come un abbellimento estetico che come un intervento funzionale. Ciò che serve veramente è un investimento in infrastrutture che garantiscano la sicurezza e il benessere dei residenti e dei visitatori, come manutenzione stradale, miglioramento dell’illuminazione pubblica e potenziamento dei parcheggi.

È essenziale ascoltare le esigenze dei cittadini e rispondere con azioni che abbiano un impatto positivo sulla loro vita quotidiana, e spendere 29.169 euro per mettere alcuni vasi e fiori credo siano eccessivi."