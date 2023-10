Esplode la pentola a pressione, si ferisce gravemente a un braccio

Pontedera (Pisa), 17 ottobre 2023 – Era in cucina e con ogni probabilità stava preparando qualcosa ai fornelli, quando per cause ancora da chiarire la pentola a pressione gli è letteralmente esplosa in faccia.

Per questo una persona si è ferita gravemente a un braccio, tanto da rendere necessario l’intervento del 118. L’onda d’urto causata dallo scoppio ha fatto sì che il paziente fosse sbalzato all’indietro.