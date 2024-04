Pellegrinaggio alla Madre dei Bimbi insieme al vescovo Paccosi

Si rinnova un appuntamemnto che prmai fa parte del calendario delle comunità. Sabato 6 aprile si terrà, come ogni primo sabato del mese, il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Cigoli "Madre dei bimbi", insieme al vescovo Giovanni. Il propgramma prevede il ritrovo ai piedi del colle di Cigoli nelle vicinanze delle cosiddette "Fonti del Lotti" alle 8 e salita a piedi al santuario con recita del Rosario. Alle 8,30 Santa Messa presieduta da monsignor Paccosi. Fu per volontà del vescovo Fausto Tardelli che dal 2 aprile 2011 è stato istitutito Il pellegrinaggio diocesano in onore della Madre dei Bimbi di Cigoli per rinnovare e tenere sempre viva la fede e la devozione verso Maria Santissima Madre dei Bimbi e Madre Nostra. Il primo Sabato di ogni mese dell’anno, il pellegrinaggio verrà svolto in qualsiasi condizione meteorologica. Il Santuario, comunque, è meta di centinaia di pellegrinaggi parrocchiali, di gruppi generici e di singole persone, durante tutto l’anno liturgico. La partecipazione è aperta a tutti i fedeli di qualsiasi provenienza.