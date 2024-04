Peccioli, un regalo per il borgo più bello. Domani con La Nazione il super-poster

Un dono a Peccioli e alla sua comunità incoronata "Borgo dei Borghi 2024". Domani, sabato 27 aprile, La Nazione, in collaborazione con studio odontoiatrico Bertelli, Poggianti 1958, Idrotermica e Servizi Srl, Belvedere Spa, Magazzini Mangini, azienda agricola bio Floriddia e Autocarrozzeria Valdera, regala ai lettori il poster di Peccioli "Borgo dei Borghi" per celebrare questo successo. E l’eco di questa vittoria è una crescita costante, regalando un titolo che, nelle precedenti edizioni del concorso televisivo in onda su Rai 3, mai aveva visto la Toscana primeggiare.

E pochi giorni fa Gianni Orazi, produttore Elephant Italia, ha consegnato, accompagnato da Federica Caputo, che ha avuto un ruolo chiave nella produzione del programma in collaborazione con Rai e nella cura dei rapporti con i singoli borghi in gara, il premio di Borgo dei Borghi 2024 nelle mani del sindaco Renzo Macelloni. Il luogo scelto per la consegna non è stato casuale. Sono stati, infatti, i giganti "Presenze" al Triangolo Verde di Legoli i protagonisti di questo riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico. Peccioli ha vinto, infatti, molto più di un concorso televisivo. In primis perché ci è riuscita con un lavoro di squadra in grado di coinvolgere i cittadini, le associazioni, le aziende e gli operatori del territorio.Riuscendo a varcare i confini territoriali per guadagnare decine di migliaia di voti in Toscana ma certamente in tutta Italia. Per Peccioli, la Valdera e le Terre di Pisa, quella del Borgo dei Borghi 2024 è stata una grandissima occasione di promozione.

Peccioli è stata visitata da migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, vogliose di scoprire il gioiello della Valdera. Un flusso impressionante che ha convinto l’amministrazione comunale, di concerto con Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa, a incrementare, insieme a cittadini e operatori, servizi, mobilità e capacità di accoglienza. Peccioli, però, non si fermerà qui. Presto verrà organizzata una festa con al centro il premi ricevuto dal produttore Gianni Orazi, che fin dall’inizio ha voluto puntare proprio su Peccioli come borgo rappresentante della Toscana. Nel frattempo il sindaco Renzo Macelloni ha inviato una lettera a ogni sindaco degli altri 19 borghi in gara invitandoli a visitare Peccioli e a assistere al primo spettacolo in programma a giugno nel cartellone delle "11 Lune". Non solo. Peccioli proseguirà nel percorso, avviato già con i primi contatti ufficiali, con l’associazione I Borghi più belli d’Italia per valutare un possibile ingresso in questo prestigioso club. Provando ad aggiungere un altro vessillo di qualità turistica e accoglienza.

Ilenia Pistolesi