Peccioli pronta per la Grande mela. Apre l’esposizione sul “sistema“

PECCIOLI

Un anno di lavoro intenso e dalle mille sfaccettature. Ora il sogno americano diventa realtà: il 16 febbraio il primo gruppo di pecciolesi partirà per New York. per partecipare al debutto della prestigiosa esposizione dedicata al Sistema Peccioli. Si tratta dei primi 80 dei 400 residenti che avevano partecipato al bando pubblico del Comune di Peccioli per essere nella Grande Mela sia al taglio del nastro della mostra "Trash to Beauty" che nei successivi appuntamenti culturali in programma a New York. Il bando pianificato dal Comune (e che ha coinvolto l’intero Sistema Peccioli) ha permesso ai cittadini pecciolesi di accedere a contributi per garantire la più ampia partecipazione possibile. Ora il gruppo ha le valigie pronte con un super programma per un viaggio negli States che durerà sei giorni. Il 16 febbraio la comitiva sorvolerà l’oceano atlantico e, dall’ombra del campanile del Bellincioni, si ritroverà catapultata nella frenetica Times Square. Il secondo giorno visita panoramica, con guide dedicate, a New York e la sera ecco la cena al ristorante Bubba Gump Shrimp Company, il cui nome dirà molto agli appassionati di cinema. Catena di ristorazione che si ispira direttamente a un momento specifico nel film-capolavoro Forrest Gump, diretto da Robert Zemeckis nel 1994 e con protagonista Tom Hanks. Particolarmente emozionante la visita, il 18 febbraio, a Ground Zero con salita all’osservatorio al 102° piano della Freedom Tower. Il 19 febbraio, poi, la comunità pecciolese sarà grande protagonista all’Istituto Italiano di Cultura di New York, al 686 di Park Avenue con l’inaugurazione della mostra, curata da Brett Littman, "Trash to Beauty". In giornata è prevista per la comitiva pecciolese anche una visita a Wall Street e al quartiere Dumbo. Interessante anche il programma degli ultimi due giorni. Prima per la visita guidata a Washington, la città della Casa Bianca e del Campidoglio.

Il giorno successivo, quello della partenza, con un’escursione a Long Island e la visita del New York Institute of Technology, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti e che ha, da tempo, aperto con Peccioli un proficuo rapporto di collaborazione. Al termine il transfer per l’aeroporto JFK e il ritorno in Italia.