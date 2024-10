Peccioli, nuovo trionfo. Borgo più amato d’Italia: ecco l’Oscar del turismo

Peccioli (Pisa), 10 ottobre 2024 – Continua l’anno magico di Peccioli. Prima il premio “Borgo dei borghi”, poi il riconoscimento di “borgo fra i più ricercati su social media e piattaforme” ed ora ecco l’Oscar al Turismo quale “Borgo più amato d’Italia”. Un risultato ottenuto “per i migliori risultati in termini di popolarità tra i borghi Bandiera Arancione di Touring Club Italiano”, spiegano gli organizzatori che ieri hanno premiato il sindaco Macelloni a Rimini. “E noi lo accettiamo” scherza il primo cittadino. “Con sincerità – aggiunge –, sono anni che ci impegniamo e alla fine, quando arrivano risultati come questo, siamo fieri del lavoro svolto e prendiamo consapevolezza delle nostre potenzialità”.

L’elemento distintivo di Peccioli è l’arte contemporanea, ormai è noto. La ricetta è quella di inserire l’arte nell’architettura, in spazi esterni e in generale nella campagna così da avere un vero e proprio museo a cielo aperto. “Questa esplosione è iniziata nel 2019 col nostro primo esperimento a Ghizzano e la rivoluzione copernicana – aggiunge Macelloni – è stata saper partire letteralmente dai rifiuti verso la bellezza, l’arte, la cultura e il turismo. Alcuni ancora non ci credono, ma mi sento di dire che il coraggio è il governo delle cose”.

Al momento nessun pericolo di over tourism per Peccioli, ma tutto è pensato per arginare il problema opposto: “la morte dei piccoli centri”. In quest’ottica, la prossima iniziativa importante, con la regia dello psicologo Giorgio Nardone, si terrà la prossima settimana: si tratta della seconda edizione del Simposio del Cambiamento che, da venerdì a domenica, verterà su come diventare strumento di cambiamento noi stessi. A conclusione Allevi incanterà i presenti con qualche suo pezzo.

Ad aprire, giovedì 17 ottobre, sarà la prima edizione del “Premio Peccioli per la Retorica” che renderà la Galleria dei Giganti una moderna agorà, nella quale otto finalisti, scelti tra una platea di oltre 60 partecipanti da tutta Italia, duelleranno. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 10mila euro, potrà pubblicare un e-book con la casa editrice Ponte alle Grazie e potrà iscriversi gratuitamente al Master in Comunicazione, problem solving strategico, scienza della performance e coaching strategico del Centro di Terapia Strategico.

Tornando al premio “Borgo più amato d’Italia” la classifica è stata stilata esaminando 32 milioni di “tracce digitali”, monitorate 797mila punti di interesse turistico, storico e culturale, insieme a strutture ricettive, affitti brevi, locali e ristoranti. Il periodo di riferimento preso in considerazione va dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024. “Le iniziative istituzionali stanno funzionando - aggiunge Macelloni –, ma dobbiamo provare a mantenerle e migliorarle. Come molti altri premi questo non sarà certo per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorarsi”.