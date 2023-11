Peccioli forum, gran finale. La biodiversità sociale

Si conclude con un ottimo bilancio la tre giorni nella quale si sono susseguiti dibattiti, interviste, incontri con relatori di livello internazionale e concerti. Con al centro del dibattito la biodiversità sociale, una riflessione a 360 gradi che si è aperta, all’indomani del terribile alluvione che ha colpito la Toscana, proprio sui fenomeni atmosferici legati anche al tema del cambiamento climatico. Il Peccioli Forum, alla sua prima edizione in questo 2023, si conferma già un evento di riferimento nel dibattito culturale e rilancia la Galleria dei Giganti come luogo di incontro e confronto nel centro del borgo pecciolese.

Particolarmente significativo, anche in ottica futura del progetto di esposizione di Peccioli a New York nel 2024, l’intervento direttamente da Washington di Mariangela Zappia. Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti d’America. Diplomatica di carriera con 40 anni di esperienza, è la prima donna in Italia a ricoprire tale carica. Nei suoi precedenti incarichi, è stata anche la prima donna ambasciatrice d’Italia alle Nazioni Unite a New York, alla Nato e consigliere diplomatico del presidente del consiglio dei ministri e Sherpa G7G20.

"Sono davvero lieta di intervenire a questa bellissima iniziativa del Comune di Peccioli dedicata alla biodiversità sociale. Un tema complesso e affascinante, perché la biodiversità è una risorsa inestimabile che richiede la nostra attenzione e protezione – ha detto nel corso del Peccioli Forum l’ambasciatrice -. La nostra stessa esistenza dipende da un sistema sano e diversificato. L’Italia ha un ruolo centrale a livello globale legato proprio alla biodiversità, oltre a far parte di un sistema di convenzioni è il Paese dell’Unione Europea con il maggior numero di specie animali e vegetali". "A Peccioli – ha proseguito l’ambasciatrice – siete riusciti a trasformare il problema dello smaltimento dei rifiuti in un’opportunità in termini di risorse generate e di iniziative a favore della popolazione e per di più in un contesto reso meraviglioso dal vostro Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto. Sono proprio iniziative come queste che si muovono nella direzione della sostenibilità che vogliamo valorizzare anche qui negli Stati Uniti e sono per questo felice che presto Peccioli avrà modo di raccontarsi qui a New York". L’appuntamento per la prossima esposizione negli Usa è quindi più vicino.