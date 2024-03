Peccioli, autocisterna si ribalta a una rotonda: autista illeso

Peccioli (Pisa), 11 marzo 2024 – Spettacolare incidente, ma per fortuna senza conseguenze per le persone, sulla SP 64, Via della Fila, nel comune di Peccioli (Pisa). Un'autocisterna carica di percolato si è ribaltata in corrispondenza di una rotatoria senza coinvolgere altri veicoli. L'autista è rimasto illeso.

L'autocisterna ribaltata

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell' intervento mediante il contenimento di una parte di percolato fuoriuscito nel sinistro. Sono in fase di organizzazione le operazioni di rimozione. Sul posto anche Arpat e polizia locale.