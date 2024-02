Pauroso incidente in pieno centro. Investito e trascinato da un suv. L’uomo resta incastrato sotto l’auto

SANTA CROCE

Investito e trascinato per alcuni metri in pieno centro, tra corso Mazzini e piazza Garibaldi, di fronte alla chiesa Collegiata. E’ successo ieri mattina intorno a mezzogiorno e un quarto a Santa Croce. L’uomo, un sessantanovenne residente a Fucecchio, era in bicicletta e stava percorrendo corso Mazzini quando è stato preso in pieno da un suv guidato da una donna di origine straniera proveniente da via Turi e diretta verso piazza Matteotti.

L’uomo è rimasto incastrato insieme alla sua bicicletta sotto la macchina e ha urlato dal dolore e dalla paura mentre il sub lo trascinava per alcuni metri, attirando l’attenzione delle persone che erano in centro e nei negozi. "Ho sentito un gran botto – racconta una commerciante – Mi sono voltata e ho visto dalla vetrina della bottega la macchina con l’uomo sotto. Mamma mia poverino...".

Per estrarre il ferito da sotto la carrozzeria del suv sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno rialzato la macchina utilizzando degli appositi spessori. Un’operazione delicata. Nello stesso momento il sessantanovenne fucecchiese è stato sottoposto alle prime cure da parte del personale medico e infermiristico del 118 e dei volontari.

L’impatto tra il suv e la bicicletta con l’uomo in sella è stato piuttosto violento. Sul selciato non ci sarebbero segni di frenata. La polizia municipale ha ritirato la patente alla donna che era alla guida del suv e la invierà alla prefettura per le valutazioni del caso. Il ferito è stato trasportato con l’eliambulanza Pegaso al pronto soccorso di Cisanello. Secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

g.n.