Paurosa caduta da sette metri, volevano controllare il tetto: due uomini gravi in ospedale

Santa Maria a Monte (Pisa), 8 dicembre 2023 – Un incidente che si configura come infortunio sul lavoro. E’ successo ieri poco dopo mezzogiorno a Ponticelli, alla Rossi Legnami, in via Vecchia di San Donato dove due uomini sono precipitati dalla copertura dove erano saliti per verificare il motivo di alcune infiltrazioni d’acqua all’interno dell’azienda.

I due feriti sono M.R., 56 anni, uno dei titolari dell’azienda, e A.C, 75 anni. Entrambi erano saliti sul tetto spingendosi, evidentemente, fino all’estremo limite della parte anteriore della copertura che ha ceduto. La caduta è stata inevitabile.

I due uomini sono finiti sul selciato antistante l’ingresso carrabile della Rossi Legnami dopo un volo di circa sette metri. Immediatamente sono stati allertati i soccorritori tramite il numero unico 112. In un primo momento la chiamata è stata inoltrata al 118 di Empoli Pistoia. Ma poi l’intervento, per competenza territoriale, è stato gestito dalla centrale di Pisa Livorno che ha attivato l’eliambulanza Pegaso decollata dalla base del Cinquale a Massa. Ma la missione dell’eliambulanza è stata avbortita a causa della nebbia quanto mancavano pochi minuti all’arrivo. Così i due uomini sono statiu stabilizzati dal medico e dal personale infermieristico e volontario del 118 e poi trasferiti con due ambulanze al pronto soccorso di Cisanello.

Il 56enne e il 75enne sono stati ricoverati. Le loro condizioni sono giudicate gravi. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’infortunio e le precise competenze al momento della caduta dei due uomini sono affidate alla medicina del lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Santa Maria a Monte.