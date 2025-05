Le povertà nella diocesi. I casi sono in aumento: "Importante la carità"

In maggioranza sono italiani, colpiti dalla perdita del posto di lavoro, dal caro vita, dalla bassa retribuzione e, soprattutto, dal sovra indebitamento. E’ in sensibile crescita il numero delle persone che hanno bisogno di aiuti straordinari per mettere insieme il pranzo con la cena. Questa la fotografia nel territorio diocesano dell’Osservatorio della Caritas di San Miniato che ha raccolto i dati nel rapporto 2024. Tra i bisogni evidenziati ed emersi nei 15 centri di ascolto sparsi tra Valdarno e Valdera a spiccare sono quelli legati alle questioni economiche, riportate da 3685 utenti, seguono quelle lavorative (442), quelle famigliari e di salute (rispettivamente 123 e 119). Un numero importante è quello legato all’emergenza abitativa: 93 persone che si rivolgono ai centri di ascolto Caritas hanno problemi legati alla casa, o perché si trovano in situazioni di sfratto o perché non riescono a pagare gli affitti imposti dal mercato. Naturalmente il disagio abitativo è strettamente legato a quello economico. "Emergono nel rapporto cause nuove e antiche – dice il direttore della Caritas Diocesana don Armando Zappolini. Un aspetto che si consolida nei dati è quello del lavoro povero: oggi non basta più avere un lavoro perché il potere di acquisto degli stipendi è spesso inferiore al costo della vita, specialmente se proviene da un lavoro precario e sottopagato. Oggi si è poveri anche con un lavoro". Dal 2021 al 2024 gli utenti della Caritas della Diocesi di San Miniato sono progressivamente aumentati: da 842 a 984. Maggiormente si tratta di italiani (394), marocchini (184) senegalesi (160). I disoccupati sono 616, gli occupati 124, le casalinghe 129. "Questi numeri – aggiunge Zappolini – sfatano anche quell’impressione generalizzata che siano gli stranieri ad essere i soggetti verso i quali dobbiamo intervenire: invece la maggioranza dei bisognosi sono italiani e cristiani".

I maggiori interventi effettuati da Caritas hanno riguardato: aiuti alimentari (8530), ascolto e progettazione (1261), il coinvolgimento di enti pubblici o privati (169). "Il rapporto che presentiamo – mette in evidenza il vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi – nasce dalla realtà dei bisogni concreti dell’altro. L’accoglienza dei bisogni dell’altro rende la carità amore concreto". "Caritas, nel servizio alle persone, realizzato insieme alle cooperative, ai volontari e alle volontarie, alle comunità parrocchiali, offre alle istituzioni e alla società civile uno strumento nato sul campo – aggiunge il vescovo – che descrive uno spaccato attuale e reale della società civile del nostro territorio, facendo emergere tante necessità, tante urgenze, che interpellano tutti coloro che sono impegnati a rendere più umana la nostra". "Quando emerge dal rapporto ci parla di una terra, la nostra – conclude il vescovo – che ci sempre più tranquilla rispetto alle periferie della grandi città, e invece nasconde bisogni urgenti ed importanti".

Sul fronte dell’emergenza abitativa Caritas e Diocesi sono in prima linea. Da tempo hanno messo a disposizione locali parrocchiali non utilizzati per accogliere nuclei famigliari e salvarli dal rischio della strada. E’ successo a Fucecchio, Treggiaia, Selvatelle, Corazzano, Gello, Capanne. E progetti in corso ci sono anche su altre località, come Usigliano di Lari. Sul territorio Caritas può contare su 80 volontari a cui si aggiungono molti fedeli della parrocchie. Negli ultimi anni si sono "arruolati" anche molti giovani che partecipano al progetto "Le 4 del pomeriggio": dopo le esperienze sul campo in alcune "periferie" del mondo, mettono a disposizione della loro terra i valori di solidarietà e carità che hanno appreso.

Carlo Baroni