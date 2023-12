Grave incidente sul lavoro: in due cadono dal tetto di azienda

Santa Maria a Monte (Pisa), 7 dicembre 2023 – Ancora un incidente grave sul lavoro in Toscana. Due persone sono state portate in codice rosso all’ospedale di Cisanello dopo essere cadute dal tetto di una azienda, dove erano saliti per fare un’ispezione alla struttura.

Accade in una ditta di legnami. I due lavoratori stavano camminando sulla copertura quando quest’ultima ha in parte ceduto. Sembra che fossero in corso dei lavori di ristrutturazione. La caduta è stata da sei metri. L’allarme è stato lanciato subito dagli altri lavoratori.

Il 118 avrebbe inviato anche l’elicottero Pegaso, ma la nebbia che persisteva nella zona ha impedito il sorvolo della zona. Le due persone sono state trasferite a Cisanello con l’ambulanza in codice rosso. E’ l’ennesimo incidente sul lavoro in Toscana di questo 2023 che sta per chiudersi.