Rsu Piaggio, la Cisl fa il pieno di voti Uilm esulta: "Primi tra le tute blu"

PONTEDERA

Si sono concluse le elezioni della Rsu alla Piaggio di Pontedera e la Fim-Cisl con 376 voti nel collegio degli operai e 210 nel collegio degli impiegati, conquista il primo posto con 7 Rsu in totale (4 delegati collegio operai, 3 nel collegio impiegati). Gli altri delegati eletti sono 6 Fiom, 6 Uilm, 2 Usb, 2 Cobas, 1 Ugl. In totale hanno votato 1.978 lavoratori su quasi 2.500 lavoratori. Un ottimo risultato per la Fim Cisl Toscana che porta a casa il 30% di preferenze, su sei organizzazioni sindacali che avevano presentato le loro liste. Per il coordinatore nazionale Fim Stefano Boschini e la segretaria generale Fim Toscana Flavia Capilli, "questo risultato premia il grande lavoro e la serietà dei nostri delegati alla Piaggio oltre al lavoro di tutta la squadra della Fim Toscana. Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno deciso di dare fiducia alla Fim che in tanti anni di presenza in Piaggio ha lavorato con serietà e costanza per garantire buone relazioni industriali che hanno permesso di contrattare miglioramenti economici, normativi e occupazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori della Piaggio. Un grande ringraziamento per questo straordinario risultato va a tutti i nostri candidati e a tutta la squadra della Fim. Ci impegneremo fin da subito, forti anche della legge sulla partecipazione appena approvata, per estendere la partecipazione alla vita aziendale anche in Piaggio".

Soddisfatta anche la Uilm, "già prima organizzazione in fabbrica", ottiene un buon risultato attestandosi nuovamente al primo posto tra gli operai. Nel collegio operai, "in una situazione variegata, sono sei le organizzazioni ad avere almeno un rappresentante nella Rsu, alle tute blu della Uilm vanno ben 388 voti su 1332, riuscendo così ad eleggere 5 Rsu su 16 e confermando il primato". Complessivamente la UILM riconferma tutte le Rsu avute nell’ultimo mandato, "segno chiaro e tangibile dell’apprezzamento e della fiducia riposta dalle lavoratrici e dai lavoratori nell’operato della nostra organizzazione". Il segretario generale Uilm Pisa Samuele Nacci ringrazia tutti i candidati "che hanno messo la faccia per la nostra organizzazione e ogni attivista che abbia contribuito a raggiungere questo risultato".