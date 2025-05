I pericoli sulla Sp 13: "Servono autovelox e controlli costanti"

"Serve un piano con la Provincia". Lo dicono il sindaco Paolo Mori e la consigliera Vitarelli davabti alla preoccupazione dei cittadini per le condizioni di insicurezza lungo la Strada Provinciale 13 del Commercio, un’arteria molto trafficata dove i veicoli transitano a velocità elevate, anche all’interno del centro abitato. Gli amministratori insieme al comandante della Polizia Municipale Andrea Gazzotti, hanno effettuato un sopralluogo nelle zone più critiche, tra via Molino dei Fichi e via Gherardi, incontrando i cittadini e raccogliendo le loro segnalazioni. Qui è emersa la forte preoccupazione per la sicurezza, soprattutto in prossimità dell’incrocio che conduce alla nuova scuola di Casciana Terme, nelle immediate vicinanze della provinciale. "I mezzi sfrecciano senza controllo – ha dichiarato la consigliera Vitarelli – rendendo la vita dei residenti difficile e pericolosa, soprattutto per bambini e anziani". L‘amministrazione ha ribadito la necessità di un’azione congiunta con la Provincia per mettere in campo misure concrete. Tra le soluzioni ipotizzate: pannelli dissuasori, autovelox, telecamere intelligenti e un rafforzamento dei controlli della polizia municipale.