Patata fritta, a luglio arriva l’anteprima della sagra

La patata resta la regina di una sagra che la porta in trionfo per le vie di Santa Maria a Monte, ormai da mezzo secolo. Migliaia di persone si ritroveranno ancora per gustare la frittura nel padellone in piazza. Il consiglio nell’incontro dei giorni scorsi – si apprende – ha messo a fuoco vari aspetti sull’organizzazione della prossima edizione. "Incontreremo tutte le associazioni del volontariato, culturali e sportive del territorio di Santa Maria a Monte – è stato deciso –. Fatto ciò incontreremo la giunta comunale e il sindaco. A fine luglio ci sarà "Anteprima Sagra" in collaborazione con le assciazioni culturali di Santa Maria a Monte. Tre serate in piazza della Madonna, giardini pubblici: La Vespa e i Piaggisti di Santa Maria a Monte e Montecalvoli; la presentazione del libro di Claudio Biscarini e una serata dedicata a Romano Fogli. Ecco il consiglio: Maurizio Ferri (presidente), Carmine Giusto, Meri Guidi, Costanza Morelli, Iacopo Polidori, Bruno Di Leo, Martina Sarpieri, Giovanni Dini, Alberto Fausto Vanni, Marco Pagni, Fausto Panicucci, Lara Cristofani, Giovanni Lauria, Roberto Fruzetti, Robero Baronti, Simonetta Nuti, Carla Bastianelli, Antonietta Saudino, Ilenia Bravi, Cinzia Burgalassi, Alberto Nuti.