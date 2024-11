La fabbrica del cuore. Operai e parenti al lavoro per i bambini: 10.348 pasti da inviare in Africa

Bientina (Pisa), 2 novembre 2024 – Da Bientina al mondo per fare un piccolo grande gesto per contrastare l’urgente richiesta di cibo. Mercoledì pomeriggio l’azienda Del Colle, insieme all’organizzazione no profit Rise Against Hunger ha organizzato un evento durante il quale sono stati confezionati articoli destinati allo Zimbabwe, nell’Africa meridionale, uno di quegli angoli di pianeta in cui si combatte la fame. Nello specifico 10.348 pasti che aiuteranno 48 bambini per un anno intero.

Siamo a Bientina, all’interno dell’azienda che da 30 anni è attiva con una filiera agricola sul territorio toscano e in varie regioni d’Italia per la produzione e confezionamento di legumi, cereali, farine, zuppe, semi e spezie per le principali catene GDO d’Italia, industrie alimentari e il mondo professional per l’Horeca. “Già in passato – raccontano dall’azienda — abbiamo partecipato ad altre iniziative dell’organizzazione no-profit mettendo a servizio la nostra presenza commerciale nelle principali catene di supermercati italiani per divulgare una catena di solidarietà verso famiglie colpite da gravi difficoltà economiche. Lo abbiamo fatto durante il Covid quando attraverso un qrcode sulla confezione dei prodotti si poteva aiutare una famiglia in difficoltà”.

Questa volta l’adesione ha coinvolto direttamente tutti i dipendenti in primissima persona. “È stato un bellissimo momento di festa— continuano —. Le porte della fabbrica si sono aperte per ospitare amici e parenti che si sono uniti ai dipendenti per inscatolare i kit pasto pensati per soddisfare tutte le necessità nutritive. Tra questi preziosi alimenti anche le nostre lenticchie rosse. Ognuno di noi si è concentrato nello svolgere il proprio lavoro al meglio. Una condivisione di un messaggio bello, un aiuto pratico verso chi ne ha bisogno”.

Ogni mille scatole prodotte nell’azienda ha risuonato un gong per contare e allo stesso motivare a proseguire nella realizzazione dei kit. Nei prossimi giorni le scatole saranno spedite ai destinatari. Così la Del Colle nella giornata di mercoledì ha interrotto le sue attività pomeridiane per realizzare la fornitura dei pasti da consegnare alla Rise Against Hunger, organizzazione no profit da oltre 10 anni promuove azioni concrete contro la fame coinvolgendo attivamente la società civile e anche il mondo aziendale che decide di sostenere quest’obiettivo. Rise Against Hunger invita ad agire contro la fame in prima persona, non solo attraverso donazioni in denaro ma condividendo il proprio tempo con entusiasmo.

“Con quest’evento, vissuto come una grande festa che ha coinvolto tutta quanta l’azienda, familiari e amici compresi, — continuano dalla Del Colle — abbiamo voluto unirci all’importante messaggio che la solidarietà concreta e collettiva coinvolge tutti perché ciascuno di noi può essere artefice del cambiamento”.