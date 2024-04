Pari a Castelfiorentino per una Cuoio spenta

CASTELFIORENTINO

0

CUOIOPELLI

0

CASTELFIORENTINO: Lupi, Ballerini (80’ Baragli), Sebastiano, Viti (80’ Castaldi), Maltinti (91’ Borri), Mancini, Locci (75’ Tanzini), Ercoli, Daidola, Benvenuti (87’ Fall), Pieracci; a disposizione Neri, Canali, Fè, Minissale. Allenatore Nico Scardigli.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci (85’ Razzauti), Viola (75’ Goh N’Cede), Bagnoli, Lucaccini, Regoli (70’ Sgherri), Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi; a disposizione Brogi, Innocenti, Hoxha, Goretti, Ponzolini, Nardo. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Ginevra Giovanili di Arezzo (assistenti Laganà di Siena e Dell’Agnello di Pontedera).

Note: ammoniti Sebastiano e Ercoli del Castelfiorentino.

CASTELFIORENTINO-Uno scialbo zero a zero per la Cuoiopelli sul campo del Castelfiorentino, penultimo in classifica e in campo solo con undici volitivi ragazzini che hanno pensato solo a "non giocare". Nonostante questo i biancorossi di Santa Croce non sono riusciti a conquistare i tre punti che avrebbero permesso loro di piazzarsi da soli al secondo posto della classifica dietro al Tuttocuoio, ormai a un passo dalla vittoria del campio ha schierato Bagnoli centrale insieme a Lucaccini e ha lasciato in panchina Nardo. Esterni Passerotti a destra e Guerrucci a sinistra, centro campo con Viola, Regoli e Bianchi, in avanti Costanzo e Benericetti a supporto di Fantini. La Cuoio han tenuto a lungo in mano le redini del gioco, ma non è mai riusciti a dare l’azzannata vincente a una squadra in evidente difficoltà e con un piede e mezzo in Promozione visto che la forbice con il quintultimo posto è di 15, ben oltre i dieci che fanno scattare la retrocessione senza passare dagli spareggi. La squadra di Falivena in classifica è seconda, con 47 punti, in compagnia di di Camaiore (che ha battuto 1-0 il Lanciotto Campi) e Zenith Prato (sconfitto in casa 3-2 dal River Pieve). Domenica è in programma Cuoiopelli-Massese.