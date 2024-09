Palio Paese Novo sbaraglia con la fantasia

POMARANCE

E’ uno tra i palii più innovativi e unici: la sfida tra i quattro rioni del paese (Marzocco, Paese Novo, Centro e Gelso) non si consuma in una corsa a cavallo, ma a colpi di rappresentazioni teatrali. Il Palio, a Pomarance, è tutta la comunità che si fa teatro. E domenica scorsa, nonostante gli acquazzoni record, la manifestazione è andata in scena al Piazzone, con la giuria che ha decretato la vittoria del rione Paese Novo con la piece "Dentro un respiro", liberamente tratta da Mattia e il nonno di Roberto Piumini. Il nonno conduce il nipote in una caccia al tesoro ricca di incontri fantastici. Un viaggio attraverso il quale il nonno lascia un’eredità spirituale al nipote. Marzocco ha messo in scena C’era una volta un re, il rione Centro Excuse my dust e Gelso ha rappresentato Felice di averti ritrovato. Quindi, nonostante il maltempo il Palio si è svolto con esibizioni pregevoli di tutti i rioni, di fronte ad un pubblico numerosissimo e con la partecipazione di molte autorità tra cui in particolare il presidente della Regione Eugenio Giani che è rimasto impressionato dalla qualità, dal coinvolgimento popolare e dalla riuscita di questa importante manifestazione socio-culturale che coinvolge per la meticolosa preparazione l’intero paese, durante tutto l’anno, sino alla sfida cruciale di settembre.

"Ha vinto Paese Novo, sia con il responso dei giudici che con la giuria popolare – sottolinea il sindaco Graziano Pacini – e al rione stata assegnata anche la targa in ricordo di Antonio Porcu, giovane attivista del Rione Centro prematuramente scomparso, consegnata dalla sorella Alessia a Greta, capitana di Paese Novo. La proclamazione del vincitore è avvenuta alle 20 davanti al portone del Comune, sotto un’abbondante pioggia, anziché al Piazzone alle 22 come da programma, date le previsioni del tempo proibitive. Il Palio, bellissimo, realizzato da Sofia Stano, è stato catturato dai contradaioli, non appena proclamato il vincitore, e poi portato in un corteo festante e tambureggiante, come avviene ogni anno, per le vie del paese". Questo palio è stato per il rione vincitore particolarmente importante perché interrompe un lungo periodo di digiuno di 27 anni.