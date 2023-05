Palio dei Barchini, il grande giorno: sfilata storica e poi le tre corse

Eccolo, il giorno del palio. In una Castelfranco già da ieri "rivoluzionata" per la chiusura di via dei Mille e dell’area tra piazza Garibaldi e piazza XX Settembre, stamani dalle 10 ci sarà la sfilata storica. Dalle 15 le gare con il 23° Mini Palio, il 17° Palio Rosa e il 37° Palio dei Barchini con le ruote. Sarà un pomeriggio intenso e di attesa febbrile, come ogni anno. Tre le contrade che sono in lotta per portare definitivamente un "Cencio" in sede (per tre vittorie consecutive). San Pietro a Vigesimo per il Palio Rosa, San Martino in Catiana e San Bartolommeo a Paterno per il Palio dei Barchini. San Michele in Catiana torna in gara dopo i due anni di assenza per le divergenze con l’Associazione Palio.

Stamani, come detto, la sfilata storica: San Martino rappresenta la storia di Carlo Guerrazzi che morì diciottenne nella Prima guerra mondiale, San Bartolommeo la peste del 1631, San Pietro la ricostruzione del campanile dopo il terremoto del 1846 e San Michele Alè Biancoverdi, la prima squadra di calcio a Castelfranco nel 1920-1922.