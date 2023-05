Palazzo rosa, la firma per trasferire le famiglie

PONSACCO

Potrebbe essere il giorno della svolta per il futuro del Palazzo rosa di Ponsacco. Perché oggi sarà firmato l’accordo tra Regione Toscana, Società della salute e Comune di Ponsacco relativo agli interventi sociali da mettere in atto per la ricollocazione delle famiglie presenti nel condominio Bellavista di via Rospicciano. Palazzo ben noto alle cronaca locali e ormai nazionali, per le vicende legate alla sicurezza che ha sollevato le forze politiche di minoranza e dei gruppi di cittadini, scesi in piazza più volte per chiedere lo sgombero definitivo e il ripristino della legalità. A tal proposito il Comune, insieme alla Regione, avevano avviato un piano di trasferimenti per portare le famiglie in altre località. Ma il piano più volte annunciato ha visto trascorrere il tempo mentre cresceva la protesta. E con il verificarsi di alcuni episodi di bullismo o criminosi, l’insofferenza dei ponsacchini è divampata portando alcuni cittadini anche davanti alle telecamere nazionali per raccontare il proprio disagio. Ora qualcosa sembra sbloccarsi.

L’appuntamento è per le ore 12.30 alla presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo 10, a Firenze. Per la Regione la firma sarà apposta dal presidente Eugenio Giani (presenti anche l’assessore ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli), per il comune di Ponsacco dalla sindaca Francesca Brogi e per la Sds dal presidente Matteo Franconi.

Seguirà la conferenza stampa in cui sarà descritto il piano per il ricollocamento delle famiglie. A tutto questo potrebbe aggiungersi l’arrivo dell’esercito per l’operazione strade sicure. Richiesta approvata all’unanimità dal consiglio comunale grazie alla mozione di Tuzza.

Nicola Pasquinucci