Palaia, bimbo di 4 anni cade da una sedia: ricoverato in codice rosso

Palaia (Pisa), 24 giugno 2025 - Un bambino di 4 anni è caduto da una sedia nella serata di ieri, 23 giugno, riportando un trauma cranico e accusando vomito. L'incidente è avvenuto in un'abitazione privata nel comune di Palaia, in provincia di Pisa. I familiari, allarmati, hanno deciso di trasportarlo in auto verso il pronto soccorso.

Durante il tragitto è stato organizzato un incontro con l'ambulanza di Peccioli, che ha preso in carico il piccolo e lo ha condotto al pronto soccorso di Pisa per accertamenti. All'arrivo dei soccorritori il bambino era cosciente e con parametri vitali nella norma. Il vomito riferito dopo il trauma ha reso necessario il trasporto ospedaliero per escludere complicazioni. Le condizioni del piccolo, secondo quanto si apprende, risultano stabili.