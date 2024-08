Paese in festa per suor Sabrina. Domani la messa

CEVOLI

Sarà una giornata di festa, domani a Cevoli, piccola frazione del comune di Casciana Terme Lari. Si festeggiano i primi 25 anni di professione religiosa di suor Sabrina Frangioni. Suor Sabrina entrò nel noviziato nel settembre del 1996 per poi pronunciare i primi voti nel Convento di La Verna appunto 25 anni fa, l’8 agosto 1999, per l’Ordine delle Suore Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento. L’11 agosto 2004 ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, iniziò la professione da perpetua, circondata dall’affetto della famiglia e di tanti compaesani. E proprio la comunità cevolese si riunirà domani pomeriggio alle ore 17, nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo, per festeggiare suor Sabrina durante la celebrazione della Santa Messa.