Onori e premio a monsignor. Niccolai

Nella suggestiva cornice della Sala Pio XII si è tenuta la cerimonia di consegna del prestigioso premio "Montopoli per Sempre", organizzata dall’Associazione Culturale “Arco di Castruccio”. Il riconoscimento è stato conferito a monsignor Luciano Niccolai, figura eminente della comunità montopolese, per il suo straordinario contributo alla Chiesa, alla cultura e alla storia locale. Originario di Montopoli, Monsignor Niccolai è stato ricordato con affetto e ammirazione per il suo percorso di uomo di fede, intellettuale e pastore. Durante la serata è stato tracciato il profilo di una vita dedicata non solo al servizio religioso, ma anche alla valorizzazione della cultura e dell’arte. Monsignor Niccolai si è distinto per la fondazione, negli anni ’60, dell’Associazione Sportiva Lupi di Santa Croce , nonché per la costruzione delle chiese della Resurrezione alla Serra e della Trasfigurazione a San Miniato Basso. Inoltre, il suo impegno ha portato alla ristrutturazione di importanti edifici religiosi. Ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio all’interno della Diocesi.

Tra i momenti più significativi, i saluti istituzionali della sindaca Linda Vanni, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti e della presidente dell’Associazione Culturale "Arco di Castruccio", Cristina Scali. L’introduzione e la presentazione di monsignor Niccolai è stata curata dal dottor Marzio Gabbanini, assessore alla cultura che ha delineato con profondità il ruolo del sacerdote come intellettuale e guida spirituale. A seguire, il presidente onorario dell’Arco di Castruccio, Antonio Guicciardini Salini ha illustrato le motivazioni del premio e ha consegnato la pergamena e il simbolico trofeo: una riproduzione della Torre di San Matteo, emblema di Montopoli.

