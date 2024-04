Oltre 800 atleti un mese a Forcoli. E’ il trofeo Fisr della Toscana

FORCOLI

Oltre 800 atleti a Forcoli per il trofeo regionale Fisr "Primi passi e giovani promesse" di pattinaggio artistico. Un evento senza precedenti per la Valdera. Per la prima volta tutte le tappe del trofeo regionale Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) si svolgeranno in un unico impianto, quello del centro sportivo Nuova Primavera di Forcoli. A partire da sabato 21 aprile, fino al 19 maggio, ogni fine settimana. Oltre 800 atleti provenienti da tutta la regione animeranno la grande pista di pattinaggio all’aperto (o quella coperta in caso di pioggia). "Siamo felicissimi di ospitare un evento del genere – spiega Vanessa Fiore, presidente della Nuova Primavera e direttore tecnico sportivo della Nuova Primavera Pattinaggio – Abbiamo investito tanto nella ristrutturazione dei nostri impianti sportivi, in particolare della storica pista di pattinaggio, per far sì che i bambini, i ragazzi e anche gli adulti del nostro territorio potessero praticare questa meravigliosa disciplina sportiva. Ed ospitare oggi un trofeo così importante ci riempie di gioia e di orgoglio. Ringrazio il Comitato regionale Toscana Fisr, in particolare il presidente Luigi Dalle Luche e il responsabile Maurizio Breschi, per la grande disponibilità e per l’entusiasmo con cui hanno collaborato con noi fin dall’inizio di questo progetto". Sarà attivo anche il servizio di ristoro del circolo Arci Nuova Primavera.