Oggi le comiche I cortometraggi degli studenti

Sei cortometraggi realizzati ognuno da 6 classi della primaria, una mostra presso la Biblioteca Gronchi dal 5 all’8 giugno e una pubblicazione realizzata con la Fondazione Pontedera per la Cultura. E’ l’esito del progetto “Oggi le comiche”, sviluppato dall’Istituto comprensivo Pacinotti in collaborazione con Arci-Cinema Agorà e che ha visto la conclusione di una parte del percorso alla sala 1 del Cineplex, gremita di genitori e di bambini. Hanno partecipato le due quinte del plesso Dante, la quarta e la quinta del plesso De Amicis, le due quinte del plesso Pascoli. Totale: 128 bambini coinvolti.

Il progetto, dopo il saluto dell’assessore Francesco Mori, è stato presentato dalla Dirigente scolastica del Pacinotti, Virginia Cirillo: "Siamo soddisfatti di aver portato nei nostri plessi un’opportunità educativa legata al linguaggio cinematografico partita proprio dalle origini: lo studio dei classici del cinema comico. Le risorse del progetto sono derivate dalla partecipazione a un bando inserito nelle iniziative del Piano Nazionale Cinema per la Scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura. Per la realizzazione del progetto ringrazio le insegnanti, i responsabili scientifici Nicola Zappa, Marlaena Logozzo e la referente Lucia Mannucci". Sono stati anche assegnati dei premi. Per la “Dante” alla quinta “A” (con “La serata da ballo”) la miglior scenografia e alla quinta “B” (con “Amore a prima vista”) per la miglior recitazione. Per la “De Amicis” alla quarta (con “La mummia vivente”) per il migliori trucco e costumi e alla quinta (con “L’ospedale”) per la miglior fotografia. Per la “Pascoli”: alla quinta “A” (con Totò e Dudù”) per la miglior produzione e alla quinta “B” (con “La lettera”) per il miglior soggetto.