Oggi l’addio al critico Carlo Pepi: "La tua vita un dono per l’arte"

C’è un mondo, che va ben oltre le colline della "sua" Crespina Lorenzana, che piange Carlo Pepi, critico d’arte, tra i massimi conoscitori di Modigliani, morto a 88 anni. Una gravissima perdita per la cultura toscana e italiana. Il critico era famosissimo anche per la sua enorme collezione: una raccolta di quadri e opere che Pepi aveva costruito durante la sua lunga carriera e che contava circa ventimila tra dipinti, documenti, disegni di Fattori, dello stesso Modì e dei macchiaioli toscani. La sua casa-museo di Crespina era un punto di riferimento internazionale. E lui era sempre entusiasta di aprire le porte. "C’è molto da vedere", diceva con la voce bassa aggirandosi tra quadri magnifici. Pepi era una persona schietta, autentica e diretta. Le opere sono ovunque, in ogni stanza. Le aveva cercate senza sosta, viaggiando anche di notte con le moto e le auto, con la determinazione di chi insegue un vero amore.

Carlo Pepi, collezionista, certo. Ma soprattutto grande difensore dell’arte vera da speculatori e falsari che girano intorno ad essa. Non si è mai risparmiato in prima persona con denunce contro i falsi che vedeva di Amedeo Modigliani, e di Modigliani, appunto, era un esperto a livello mondiale: "Modigliani produce più da morto che da vivo", diceva con amara ironia, denunciando un mercato che sfornava più falsi che verità. Pepi era direttore della sezione Falsi e Contraffazioni dell’associazione ArtWatch International, fondata dal celebre storico dell’arte James Beck, con cui aveva stretto un rapporto di stima profonda. Da lì collaborò a importanti perizie, tra cui quella sul restauro dell’Ultima Cena di Leonardo. Pepi amava definirsi "un investigatore dell’arte", più che un critico. E lo è stato davvero. L’assessore comunale di Crespina Simona Sopranzi, con poche e semplici parole, riassume tutta l’importanza della vita e dell’impegno dell’illustre crespinese di origine sarda.

"La tua vita è stata un dono continuo all’arte e agli altri, è una triste perdita per tutta la nostra comunità". La funzione di commiato si terrà nella Chiesa di San Michele Arcangelo stamani alle 10.

Carlo Baroni