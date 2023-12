"Oggetti rubati". Denunciato dai carabinieri

All’esito degli approfondimenti e dei riscontri trovati, si apprende, anche dalla visione delle immagini ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, è stata spiccata una denuncia per furto e ricettazione.

I carabinieri della stazione di Ponsacco hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa una persona di nazionalità straniera. In particolare, i militari dell’Arma - impegnati in un ordinario servizio di prevenzione e repressione dei reati in zona - hanno proceduto al controllo di un soggetto. Questo è stato trovato in possesso di una cassa acustica soundbar, risultata poi oggetto di furto ai danni di un locale supermercato, ed aveva anche un giubbotto di marca trafugato all’interno di un negozio di abbigliamento del luogo. In relazione a quest’ultimo furto, sonio stati fatti anche ulteriori accertamenti: gli stessi militari, dalla visione dei filmati registrati dall’impianto di video-sorveglianza del negozio, hanno identificato il soggetto controllato nella persona che aveva materialmente sottratto il giubbotto. Nel corso della perquisizione personale, inoltre il soggetto era sorpreso in possesso anche di una patente di guida intestata ad altri, documento anch’esso risultato oggetto di furto. Infine nel corso del controllo, è spuntata fuori anche una pinza tipo tronchesi, sottoposta a sequestro. La refurtiva è stata sottoposta, per il momento, a sequestro.