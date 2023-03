Nuovo percorso pedonale Sbloccati dopo lunga attesa i lavori in via Borgo Lisci

di Ilenia Pistolesi

Un cantiere atteso da anni, lungo un strada insidiosa e iper trafficata: il Comune di Volterra sblocca una partita importante e scattano i lavori per la realizzazione del nuovo percorso pedonale in via Borgo Lisci a Saline, progetto che ha subito una sequela di ritardi scatenati dal rialzo dei prezzi e dalle generali difficoltà nel reperimento delle materie prime per il mondo dell’edilizia. L’intervento consentirà di realizzare, in tutta sicurezza, un nuovo percorso pedonale lungo il lato sinistro della Ss 68 procedendo in direzione Cecina, a partire dalla confluenza con la strada statale 439 e per una lunghezza di circa 200 metri.

In alcuni tratti, per conservare la costanza della sezione della carreggiata, si è reso necessario operare una leggera traslazione verso la ferrovia del percorso pedonale. La sicurezza pedonale, lungo il tratto più prossimo alla stazione ferroviaria, presenterà una ringhiera alta 1,80 m come prescritto dalle Ferrovie dello Stato. Lungo tutto lo sviluppo del percorso pedonale, la cui pendenza si mantiene inferiore all’8% per assicurare la percorribilità anche ai fruitori con disabilità motorie, il progetto prevede l’inserimento di una mini barriera asimmetrica, un sistema per la raccolta delle acque meteoriche e un’adeguata segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa vigente. Il quadro tecnico economico mette sul piatto un importo dei lavori che è pari a 168.565 euro. L’inizio dei lavori è stato dilatato dalle difficoltà relative al reperimento delle materie prime, componenti e prodotti finiti, soprattutto nel settore dell’edilizia. Notevoli sono inoltre ritardi lamentati dalle imprese del settore nelle consegne dei prodotti industriali, soggetti peraltro a notevoli rincari. Una condizione cui va a aggiungersi l’aumento dei prezzi che ha portato, soprattutto nel quadro dei lavori pubblici, a una generalizzata revisione al rialzo degli importi iniziali stabiliti nei contratti di appalto.

Nel caso specifico del marciapiede, la difficoltà di reperimento del materiale ha riguardato le barre di acciaio necessarie per le opere in cemento armato previste nel progetto. Ora, superata anche quest’ultima difficoltà, i lavori sono in corso di esecuzione. Un’altra opera pubblica, da lungo tempo attesa, che potrà essere portata a compimento nella frazione di Saline.