Nuovi pavimento in piazza Grifoni

Nuovo lastricato in piazza Grifoni a San Miniato. Con un intervento di 30mila euro l’amministrazione guidata da Simone Giglioli ha completamente sostituito la pavimentazione in pietra che costeggia palazzo Grifoni e immette in via Borgonovo. Un’operazione delicata che era attesa da tempo, per il dissesto di alcuni tratti in pietra – come spiega l’assessore Marco Greco – che avevano acuito alcune criticità. L’intervento di sostituzione si è concluso ieri mattina: ma ora ci saranno da attendere alcuni giorni perché si consolidi il nuovo pavimento. Da sabato prossimo il piccolo tratto di strada – che è strategico per la viabilità in centro storico – sarà riaperto al traffico. La ditta esecutrice dei lavori ha provveduto alla rimozione della vecchia pavimentazione, al rifacimento completo del fondo stradale ed alla posa della nuove pietre.