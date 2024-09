Notte vintage Un viaggio dagli anni ’80 in poi

PONSACCO

La città fa un salto indietro nel tempo, direttamente agli anni ‘80, ‘90 e 2000 con l’edizione numero VIII della Notte Vintage. Una delle manifestazioni più attese sul territorio, che sabato 21 settembre a partire dalle 19, animerà via Valdera P. e via Vanni con food truck, tanta musica e allestimenti a tema.

La Notte Vintage è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di CollEventi e il contributo della Banca Popolare di Lajatico, "Gli eventi sono fondamentali per la promozione e la valorizzazione del territorio - afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Ringraziamo l’amministrazione comunale per la presenza e la collaborazione, evidente segnale di attenzione agli eventi e all’animazione del territorio e più in generale al tessuto economico e commerciale di Ponsacco, una delle realtà dove siamo maggiormente presenti tra quelle dell’intera provincia".

La festa prenderà il via dalle 19 con gli spettacoli degli artisti, street band e otto punti musicali allestiti in via Valdera P. e via Vanni. Non solo spettacolo, ma anche cibo di qualità, grazie all’ampia offerta presente nei food truck e nei punti ristoro allestiti dalle aziende del territorio, imperdibili occasioni di shopping con l’esposizione di prodotti gastronomici e artigianali delle storiche attività ponsacchine e le mostre del mobile e dell’arredamento che per l’occasione saranno aperti fino a mezzanotte, mercatino degli hobbisti e del collezionismo, oltre a uno spazio dedicato all’esposizione di auto e vespe d’epoca a cura del Classic Valdera Auto Storiche e Vespa Club Valdera. Divertimento assicurato con tanta musica e il Dj set a cura di Radio Bruno.

Una festa dedicata a tutte le età, dove non mancherà un’area gonfiabili e giochi per i più piccoli allestita in via Valdera P.

Chiunque potrà partecipare con un vestito a tema per rendere ancora più suggestiva l’ambientazione e le scenografie curate dai commercianti di via Valdera P che promettono di regalare un’atmosfera magica e coinvolgente.

Ilenia Pistolesi