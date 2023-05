Notte granata Fervono i preparativi

Fervono i preparativi per la prima Notte Granata di Pontedera del prossimo sabato 24 giugno. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha approvato la variazione al bilancio con circa 80mila euro dedicati alla principale festa cittadina. A questo punto anche l’assessore al commercio e gli uffici del Comune possono entrare nei dettagli della fase organizzativa. Ci saranno più palchi in città, come nelle scorse notti bianche. Ci saranno i due palchi principali sul piazzone e in viale Italia, ci sarà un palco in piazza Curtatone ed uno di più ridotte dimensioni in piazza Cavour. Per piazza della stazione, più difficile da coinvolgere nella festa per la sua dislocazione, gli organizzatori cercheranno di portare un evento capace di attrarre persone autonomamente. E poi ci saranno le collaborazioni con i pubblici esercizi del centro, alcuni dei quali si sono già detti disponibili ad organizzare piccoli eventi di intrattenimento davanti il proprio locale. Da questa settimana, il coordinatore dell’evento a cui è stata affidata l’organizzazione, avrà modo di capire quanto budget ci sarà, al netto delle spese per i palchi, per la sicurezza, per la Siae ecc., per iniziare ad invitare gli ospiti. Cantanti – come ha spiegato il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – che saranno dedicati a tutti i tipi di pubblico. In queste ore si cercherà di stringere gli accordi per portare a Pontedera artisti di fama nazionale e far tornare la città a ballare, dopo gli anni della pandemia, nella sua festa ormai diventata tradizionale di metà giugno. l.b.