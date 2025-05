Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro

Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025. È stata pubblicata all’albo del Comune di Pontedera la determina che approva l’avviso esplorativo. Nel documento si entra nello specifico di quella che sarà: “una grande festa che dovrà comprendere più iniziative diffuse e che dovrà coinvolgere il Centro Città. Musica e spettacoli, uno show diffuso con l’intento di mettere insieme più generi, dai dj set al pop, alla musica d’autore fino agli spazi per bambini, con l’ambizioso obiettivo, appunto, di ottenere una serata vissuta con divertimento per tutte le età e molta partecipazione”.

Si riparte dal centro città, concentrando nel cuore le attrazioni che negli anni avevano coinvolto anche i quartieri di Fuori del ponte e la stazione. I soggetti che parteciperanno dovranno presentare due proposte: una base e un’altra deluxe, “di lusso”. Agli organizzatori il compito di programmare gli spettacoli e gestire l’accoglienza degli artisti ma anche provvedere agli allestimenti nelle piazze principali. La data è già stabilita: sabato 21 giugno. Tra le richieste del Comune c’è la realizzazione a partire dalle 18 di un programma a misura di bambino con animazione e musica in piazza Cavour, in grado di creare un’atmosfera magica e suggestiva e che abbia una durata di almeno quattro ore. Per la serata invece si chiede l’organizzazione di qualcosa per gli adulti nella fascia oraria dalle 21 alle 2.30 e che coinvolga almeno due piazze: piazza Martiri della Libertà e piazza Curtatone con due palchi principali. Qualche specifica anche sugli ospiti: “almeno un artista appartenente al panorama musicale italiano contemporaneo di fama nazionale ed eventuali artisti provenienti dall’esperienza del mondo del web e dei talent show televisivi nazionali”. A chi organizza anche il compito di gestire la comunicazione e la promozione dell’evento. Un affidamento da parte dell’amministrazione pontederese che ammonta a 50 mila 630 euro. Per una Notte Bianca ridotta anche negli investimenti. Possono rispondere all’avviso: pubblici, privati e associazioni in possesso dei requisiti necessari. Lunedì 26 maggio è l’ultimo giorno per presentare la manifestazione d’interesse, a meno di un mese dalla data fissata per l’evento.