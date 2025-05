Ecodays, il giorno dei saluti. In 300 in sella tra le colline. Applausi in teatro per Mancuso

Decimo e ultimo giorno per gli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità che, dal 2 maggio ad oggi, ha proposto Ecoincontri, convegni, laboratori, spettacoli, concerti, mostre, eventi sportivi e molte altre iniziative sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Migliaia di bambini, ragazzi e adulti di tutte le età hanno preso parte agli oltre cento eventi, dimostrando interesse, sensibilità e il desiderio di contribuire alla salvaguardia del futuro del pianeta. Gli Ecodays 2025 sono stati organizzati da Ecofor Service Spa. "Ritengo si possa tracciare un bilancio estremamente positivo della manifestazione Ecodays, promossa da Ecofor Service, che ha saputo coniugare efficacemente il tema della sostenibilità ambientale con un’ampia e sentita partecipazione del territorio – ha dichiarato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service Spa - L’evento si è infatti contraddistinto per l’adesione e la collaborazione di numerose realtà associative, enti pubblici, scuole, imprese e cittadini, che hanno contribuito in modo concreto alla costruzione di un programma ricco, inclusivo e partecipato. Questo coinvolgimento diffuso ha testimoniato quanto la sensibilità verso le tematiche ambientali sia ormai un patrimonio condiviso, capace di unire competenze, energie e visioni diverse per un obiettivo comune. Ecodays si conferma così non solo come una manifestazione di successo, ma come un vero e proprio laboratorio di comunità, in cui la sostenibilità si traduce in azione collettiva, consapevolezza e responsabilità. Un modello da rafforzare e replicare, a beneficio del nostro territorio e delle future generazioni".

Anche la giornata conclusiva degli Ecodays ha registrato una grande partecipazione dei cittadini. Più di 300 appassionati di mountain bike si sono presentati alla partenza della 14ma edizione della Randonnée della Valdera, organizzata dal G.S. Galimberti. Quest’anno il programma ha previsto, oltre ai tradizionali percorsi corto, medio e lungo, anche un quarto percorso di due giorni di 150 km, con partenza serale da Pontedera, bivacco notturno a Lajatico e destinazione finale Volterra. Teatro Era tutto esaurito per l’ultimo Ecoincontro il dialogo per un futuro più sostenibile con Stefano Mancuso, tra i massimi esperti mondiali di neurobiologia ed etologia vegetale. Mancuso ha ricevuto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il Pegaso della cultura.

Appuntamento al prossimo anno per la nuova edizione degli Ecodays.