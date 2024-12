Noi siamo noi. Laboratori teatrali

Andrà in scena oggi alle 21 al teatro Comunale di Santa Maria a Monte, Noi siamo noi, spettacolo con tutti e tutte gli allievi attori dei laboratori teatrali del Teatro di Bo’, a cura di Franco Di Corcia jr e Mattia Pagni. Una serata per festeggiare il Natale in compagnia e condividere i migliori auguri. L’evento rientra tra le iniziative del "Piazza Grande: Appuntamenti di Comunità", progetto dei Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS dedicato agli spazi del teatro Santa Maria a Monte. Ingresso a offerta, per prenotazioni al numero 351.5944009 (anche Whatsapp).