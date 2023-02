"No al nuovo autovelox, serve solo a fare cassa" FdI contro il raddoppio dell’impianto a La Rotta

PONTEDERA

Un nuovo autovelox da installare sulla Toscoromagnola a La Rotta, al posto di quello attuale, ma che abbia la capacità di rilevare la velocità da tutti e due i lati. Lo stabilisce una determina dell’Unione dei Comuni della Valdera. La contrarietà arriva da Matteo Bagnoli, capogruppo Fratelli d’Italia e del gruppo consiliare dell’Unione Valdera. "Siamo contrari a questa nuova misura dell’Unione e parallelamente del Comune di Pontedera – commenta Bagnoli – perché già negli ultimi 12 mesi è stato abbassato il limite di quel autovelox e migliaia di nostri concittadini sono stati colpiti da multe che rasentano il ridicolo. L’impegno di spesa, di oltre 50mila ero per multare anche gli automobilisti che provengono nell’altro senso di marcia, sottolinea come l’intenzione di questa amministrazione non sia la prevenzione di situazioni di pericolo date dall’alta velocità, ma il prelevare soldi dalle tasche dei cittadini".

Un argomento emerso anche in uno degli ultimi consigli dell’Unione. "Nell’ultimo bilancio dell’Unione – continua – a seguito della ritaratura al ribasso di tutti i velox si è già notato un incremento esponenziale dell’introiti dovuti alle multe. I fondi provenienti dalle multe sul codice della strada che vengano introitati dall’Unione e rigirati ai Comuni anziché investirli in sicurezza stradale vengono investiti per andare a sanzionare ancor di più i cittadini. Ricordiamo alla giunta di Pontedera che la sicurezza va vista a tutto tonto, i cittadini devono andare piano e rispettare i limiti di velocità, ma altrettanto l’amministrazione dovrebbe rispettare i cittadini mettendoli in condizioni di percorrere strade sicure e non con manti stradali dissestati come come quelli di Pontedera perché anche quella è sicurezza!".

La motivazione del nuovo noleggio sta nella sostituzione dell’attuale "obsoleto e continuamente sottoposto ad interventi di riparazione – come si legge nella determina – con strumentazione di ultima generazione che abbia la capacità tecnica di riprendere in maniera bidirezionale i flussi veicolari sulle arterie stradali". Così da poter elaborare con un unico sistema il controllo di due differenti corsie. Il limite di velocità per quel tratto alla fine della frazione della Rotta in direzione Montopoli è di 50 km orari.

Sarah Esposito