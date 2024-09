"Nella ripresa siamo entrati con un altro spirito"

Simone Ianesi "festeggia" la sua prima doppietta in Serie C commentando questo 4-1 al Sestri Levante in sala stampa. "Siamo partiti bene – racconta - però loro erano messi bene in campo e noi non riuscivamo a trovare molte soluzioni davanti. Poi dopo i 40’ di stop siamo rientrati con un altro spirito, molto più aggressivi e con più grinta. Nella ripresa invece hanno cominciato meglio i nostri avversari, perché essendo noi in vantaggio abbiamo pensato prima di tutto a non prendere il pareggio. Così ci siamo chiusi bene e abbiamo fatto altri due gol nelle ripartenze. Comunque abbiamo dimostrato di essere un gruppo fantastico. A volte non riusciamo a tirarlo fuori, ma quando lo facciamo, come questa volta, la vittoria non ci sfugge".

"Sul mio secondo gol – conclude - ho calciato forte, volevo mirare il palo più lontano ed è andata bene. Il mio obiettivo è fare ancora meglio dello scorso anno (6 reti) a livello di statistiche personali e spero che sia un buon auspicio. A chi dedico la doppietta? Ai miei genitori e alla mia ragazza Eleonora". Anche Daniele Ragatzu si presenta per la prima volta per i commenti del dopo-partita. Il fantasista granata spiega così la gara: "Non meritavamo di prendere il gol, ma ci siamo ripresi subito. Durante lo stop forzato ci siamo parlati nel modo giusto e siamo riusciti a riportare avanti il risultato. Nella ripresa siamo rimasti belli compatti. Non era facile reagire su un campo del genere, ma questa è stata una reazione da gruppo ed è la cosa più importante". Poi sul suo ambientamento nel Pontedera: "Ho trovato grandissimo gruppo a Pontedera. All’Olbia devo tanto, ma ora devo dare il mio contributo alla squadra. Piano piano sto entrando in forma, ma è normale che ci vuole questo tempo. Il gol? Non sono preoccupato perché lo sto cercando e mi alleno sempre per fare meglio. Non lo dico per scaramanzia, ma so che deve arrivare".

Stefano Lemmi