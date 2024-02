Nel bosco con un coltello. Denunciato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Volterra, nel corso di un servizio di controllo delle zone quinta di attività illecite, nei pressi delle aree nel territorio boschivo che abbraccia anche il Comune di Guardistallo, hanno proceduto a identificare in pieno giorno, un uomo che stava sgusciando fuori dalla vegetazione con atteggiamento sospetto. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella tasca del suo giaccone, un coltello lungo 18 cm, con una lama lunga 8 cm, per cui non è stata fornita una giustificazione da parte dell’uomo fermato. Al termine delle operazioni di rito la persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria, per porto abusivo di arma per la quale non è richiesta licenza. I carabinieri della stazione di Santa Luce, invece, al temine di un’attività d’indagine, sono risaliti all’identità di un uomo che avrebbe messo in atto un tentativo di furto all’interno di un luogo di aggregazione della zona. L’accusa è quella di essersi introdotto dentro la struttura forzando la porta d’ingresso; all’interno dell’edificio è anche presente un bar che, tuttavia, aveva la porta chiusa. Mentre si stava allontanando l’uomo, secondo i carabinieri, avrebbe fatto cadere dalla propria tasca il cellulare, rinvenuto successivamente dai militari nel corso del sopralluogo. Al termine dei riscontri effettuati dai carabinieri, l’uomo èbstato cosi denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato.